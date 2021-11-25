Небольшие осадки ожидаются в Москве 25 ноября

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками и температурой до трех градусов тепла ожидается в четверг в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве и Подмосковье температура поднимется до трех градусов выше нуля, в ночь на пятницу в столице похолодает до одного градуса мороза, по области - до минус двух градусов.

"Местами небольшие осадки. По области местами гололедица", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Скорость южного ветра не превысит в четверг 11 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.