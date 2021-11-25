Детский технопарк "Москва" завоевал "серебро" на международном конкурсе по ИИ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Детский технопарк "Москва" завоевал второе место на международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей Artificial Intelligence International Junior Contest (AIIJC) в номинации "Креативные индустрии". Его представители, коллектив TechMoscow, оказались в числе 14 команд, разделивших между собой призовой фонд, сообщила в четверг вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Искусственный интеллект постепенно становится частью повседневной жизни. Сегодня это одно из самых перспективных направлений в ИТ-секторе. Занимаясь в детских технопарках, ребята знакомятся с современными технологиями, придумывают и создают свои первые проекты. Практико-ориентированный подход дает закономерный результат: в финал прошедшего конкурса вышли сразу четыре команды детских технопарков Москвы, а одна из них завоевала второе место", - отметила Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства столицы.

В AIIJC приняли участие свыше 26 тыс. школьников из более чем 100 стран, включая Россию, США, Канаду, Индию, Казахстан, Латвию, Норвегию и Швецию. Конкурс состоял из нескольких этапов. Сначала участники работали индивидуально: решали задачи, которые помогли организаторам определить их квалификацию. В рамках основного этапа они объединились в команды и подготовили проекты в 10 разных тематических треках, таких как робототехника, креативные индустрии, образование, нейромаркетинг, транспорт и других. Помогали конкурсантам эксперты в сфере искусственного интеллекта.

Сорок пять команд, показавших лучшие результаты, попали в финал. В их число вошли сразу четыре команды детских технопарков "Москва" и "Мосгормаш". Из финалистов определили 14 лучших команд в 10 номинациях. Они разделили между собой призовой фонд в 13 млн рублей.

Об участии коллектива TechMoscow

Участники коллектива TechMoscow, по данным портала, успешно справились с задачей по созданию алгоритма, способного генерировать по текстовой строке и заданному жанру полноценный видеоролик с синхронизированными видео-, голосовой и музыкальной дорожками. Ребята получили денежный приз в размере 1 млн рублей. Награждение победителей состоялось на международной конференции AI Journey.

"К тому моменту, когда сегодняшние школьники достигнут трудоспособного возраста, степень внедрения искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни многократно возрастет. Поэтому уже начиная с шести лет мы предлагаем посетителям детских технопарков Москвы осваивать азы робототехники, а с 12 лет - знакомиться с интернетом вещей", - отметил руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Международный конкурс по искусственному интеллекту для детей AIIJC проводился в рамках Года науки и технологий в России. Одна из основных его задач - популяризация разработок в области искусственного интеллекта среди детей и молодежи и поддержка одаренных ребят по всему миру. Организатор конкурса - Сбербанк России совместно с компаниями проекта "Альянс в сфере искусственного интеллекта".

Сегодня в Москве работает 19 детских технопарков. Они есть в каждом округе столицы. Там разработано 400 образовательных программ по 42 направлениям. Для слушателей создали 93 лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Ежегодно обучение в технопарках проходят более 100 тыс. детей.