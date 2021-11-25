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Группировку по тушению лесных пожаров в Приморье увеличат в 2022 году на 10%

Появится 23 новых сотрудника

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Количество специалистов, занятых в тушении природных и лесных пожаров в Приморье, увеличат на 10% в 2022 году. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель министра лесного хозяйства региона Анатолий Непочатых.

"Этот пожароопасный сезон был серьезным, достаточно сложным, но некритичным. У нас было 353 пожара на общей площади порядка 35 тыс. га. Ущерб лесам составил 107 млн рублей. <...> Группировка авиабазы, группировка по тушению составляет на сегодняшний день 257 человек. На будущий год запланировано увеличение численности [специалистов] тушения на 23 человека", - сказал Непочатых.

Он отметил, что в этом году для тушения леса не привлекались специалисты из соседних регионов. "Хотя сами в этом году помогали, тушили Якутию и Камчатку", - сказал замминистра.

Исполняющий обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства края Евгений Чувасов отметил, что более 93% пожаров были ликвидированы в первые сутки.

Директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов отметил, что большая часть природных пожаров в регионе происходит рядом с местами проживания людей. Для решения проблемы, по его мнению, необходимо планировать пропаганду, которая позволит предотвращать возгорания.

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