QR-коды вводят при посещении аквапарков и павильонов зоопарка в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области возобновили работу аквапарков и павильонов зоопарка в регионе, которые были закрыты для посетителей с конца октября. Доступ жителей в учреждения, а также на культурно-массовые мероприятия с одномоментным присутствием зрителей в количестве 70% от проектной вместимости залов будет осуществляться по системе QR-кодов, сообщила пресс-служба правительства региона в четверг.

Работа закрытых павильонов зоопарка и аквапарка в Новосибирской области была приостановлена 30 октября с введением нерабочих дней.

"Проектом постановления возобновляется посещение гражданами аквапарков, павильонов зоопарка, а также в случае увеличения численности одномоментного присутствия зрителей до 70% проектной вместимости залов при осуществлении деятельности театрами, кинотеатрами, концертными организациями, при проведении фестивалей, такая деятельность может осуществляться при наличии у посетителей <…> действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации", - говорится в сообщении.

Кроме того, все работники организаций, задействованные в осуществлении деятельности, должны иметь QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. В случае увеличения численности участников до 70% при проведении официальных торжественных мероприятий допуск зрителей и участников осуществляется при наличии действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, а также наличию у всех работников, задействованных в проведении мероприятия, QR-кодов. Как отметили в пресс-службе, подобные мероприятия должны быть в обязательном порядке согласованы с уполномоченными органами.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирской области остается сложной, ежедневно диагноз "COVID-19" подтверждается у почти 400 человек.

С 12 октября в области введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от COVID-19 обязали также курьеров и работников гостиниц. Кроме того, с 30 октября в регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий, с 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев.

По данным оперативного штаба на утро 24 ноября, в регионе зарегистрированы 80 352 случая коронавируса (+394 за сутки), в том числе у 8 320 детей. 56 816 пациентов выздоровели (+98 за сутки).