ЦВО передал дополнительные 3 тонны кислорода в больницы Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Авиаполк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Челябинской области, передал дополнительные 3 тонны кислорода в больницы региона для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу смешанный авиационный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Челябинской области, передал дополнительные 3 тонны сжиженного кислорода медицинским учреждениям Челябинской области для лечения пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии челябинский авиаполк передал в больницы 15 тонн кислорода. Уточняется, что обеспечение кислородом медучреждений гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности авиационных частей.

По данным областного Минздрава, с начала пандемии в регионе подтвержден 123 681 случай заражения коронавирусом (плюс 635 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 100 877 пациентов выздоровели, продолжают лечение 17 534 человека. В области свободно более 20% коек для пациентов с коронавирусом. В регионе действуют ограничения: обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усиление санитарных правил, пропуская система через QR-коды. С 22 октября неработающие люди 60 лет и старше, не прошедшие вакцинацию, обязаны соблюдать режим самоизоляции.