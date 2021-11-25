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Приставы начали принудительное взыскание с Telegram 12 млн рублей штрафа

Всего с начала года мессенджер был оштрафован на 39 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы начали принудительное взыскание с мессенджера Telegram 12 млн рублей штрафов за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сказано в банке исполнительных производств на сайте ФССП.

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Как следует из базы данных, сотрудники ведомства начали принудительно взыскивать штрафы, назначенные мировым судебным участком № 422 Таганского района Москвы по пяти протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.14 КоАП РФ ("Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ"). Сумма штрафов составляет 12 млн рублей.

Всего с начала года мессенджер Telegram был оштрафован на 39 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили посты с призывами участвовать в несанкционированных акциях. Они с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение законодательства после отказа удалить запрещенный контент.

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