Школы Биробиджана начнут работать 29 ноября после расчистки тротуаров от снега

ТАСС, 25 ноября. Расчистку пешеходных дорожек от снега в Биробиджане власти планируют завершить до конца недели, занятия в школах возобновят с 29 ноября. Об этом сообщается в четверг на странице городской администрации в Instagram.

Из-за сильного снегопада занятия в школах не ведутся уже три дня. Детские сады, учреждения дополнительного образования, спортивные секции работают в штатном режиме.

"В Биробиджане продолжается расчистка города от снега. Не во всех районах города имеется доступ к образовательным учреждениям, не все тротуары приведены в порядок. <…> До конца этой недели работы должны быть завершены, чтобы с 29 ноября начался образовательный процесс", - говорится в сообщении.

Мэр города Александр Головатый отметил, что пока власти не могут обеспечить безопасность передвижения школьников. "В настоящее время все силы и средства направлены на расчистку подъездных путей и дорог к школам города, а также на уборку тротуаров", - добавил он.

Снежный циклон обрушился на Еврейскую автономную область 22 ноября, за первые сутки там выпало более 1,5 месячной нормы осадков. Расчистка дорог ведется круглосуточно. Во вторник в Биробиджане ввели режим ЧС, во всей Еврейской автономной области - режим повышенной готовности. Вечером 24 ноября был расчищен от снега и льда участок дороги федерального назначения Р-297, который проходит через область. Там разрешено движение автомобилей, пассажирские перевозки не возобновлены.

В четверг в ЕАО без осадков, температура воздуха от четырех до 20 градусов ниже нуля.