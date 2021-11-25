Прокурор нашел нарушения закона об особо охраняемых природных территориях на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц предъявил в суд иск из-за выявленных нарушений законодательства об особо охраняемых природных территориях. В частности, под охрану не передана треть памятников природы, не установлены охранные зоны 45 памятников природы краевого значения, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратурой Ставропольского края проведены проверки исполнения требований законодательства об особо охраняемых природных территориях. Установлено, что губернатором, правительством края и министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в нарушение требований законодательства до настоящего времени не утвержден ряд паспортов памятников природы краевого значения, не внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах части памятников природы, под охрану не передана фактически треть памятников природы, не установлены охранные зоны 45 памятников природы краевого значения. Кроме того, не утверждены положения и не установлены границы ряда государственных природных заказников краевого значения, в Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о границах части заказников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для устранения выявленных нарушений закона и сохранения уникальных компонентов особо охраняемых природных территорий Лоренц предъявил в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия министерства природных ресурсов края, губернатора и правительства региона. В документе указывается необходимость возложить обязанности устранить эти нарушения закона, утвердить оставшиеся паспорта памятников, положения о заказниках, установить их границы, внести сведения о них в госреестр, оформить обязательства по памятникам и установить их охранные зоны.

По данным пресс-службы, рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находятся на личном контроле прокурора Ставропольского края.