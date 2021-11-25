В Крыму впервые с октября выявили менее 700 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Крыму за сутки составило 651 человек, сообщается в четверг на сайте регионального Минздрава. Ранее менее 700 случаев в регионе выявляли 30 октября.

Максимальное число случаев заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрировали с 3 октября. 20 ноября максимум обновился, составив 886 случаев. С 21 ноября количество выявляемых случаев начало снижаться, накануне зарегистрировали 702.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 24 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 651 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 116 844 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки на коронавирус обследованы 5 484 человека.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 649 человек, выздоровевших за весь период - 104 512.

С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также некоторых организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников отдельных сфер деятельности, в том числе туризма.