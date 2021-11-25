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Во всех населенных пунктах ЕАО, пострадавших от снегопада, восстановили электроснабжение

Без электричества оставались десять сел

ТАСС, 25 ноября. Энергетики восстановили подачу электричества во всех населенных пунктах Еврейской автономной области, где электроснабжение было нарушено со вторника. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"Энергетики <…> завершили ремонтно-восстановительные работы на объектах электросетевого комплекса, пострадавших от сильнейшего снегопада. <…> Электроснабжение было полностью восстановлено в селах Русская Поляна, Новокуровка, Улика-Национальная и Победа", - говорится в сообщении.

Без электричества, по данным ДРСК, оставались десять сел, в шесть из которых подачу электроэнергии возобновили накануне. Ремонтные работы в оставшихся населенных пунктах осложнялись отдаленностью и труднодоступностью территорий, специалистов туда доставляли вертолетом. Оборванный провод на одном из пролетов опор был обнаружен с воздуха, энергетикам удалось добраться до места заменить его и возобновить электроснабжение.

Снежный циклон обрушился на Еврейскую автономную область 22 ноября, за первые сутки там выпало более 1,5 месячной нормы осадков. Расчистка дорог ведется круглосуточно. Во вторник в Биробиджане ввели режим ЧС, во всей Еврейской автономной области - режим повышенной готовности. Вечером 24 ноября был расчищен от снега и льда участок дороги федерального назначения Р-297, который проходит через область. Там разрешено движение автомобилей, пассажирские перевозки не возобновлены.

В четверг в ЕАО без осадков, температура воздуха от четырех до 20 градусов ниже нуля.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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