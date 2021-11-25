Центр по сохранению снежного барса планируется создать на Алтае

БАРНАУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Центр по сохранению снежного барса появится в Республике Алтай для повышения эффективности охраны этого краснокнижного хищника, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу республики Олега Хорохордина.

Возможность создания центра в рамках действующего соглашения о сотрудничестве между Республикой Алтай и Татарстаном обсуждалась Хорохординым на встрече с делегацией региона. Исследовательский центр, занимающийся барсами, уже работает в Татарстане, а на Алтае предлагается создать центр по сохранению, разведению и реабилитации этих животных.

"Стороны обсудили организацию на территории региона центра по сохранению, разведению и реабилитации редких видов млекопитающих горного Алтая. Инфраструктура центра предполагает создание сектора содержания и разведения, лабораторию по изучению генетики и биологии снежного барса и других диких кошек России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Республике Алтай природоохранные организации, включая заповедники и природоохранные парки, проводят работу по сохранению редких животных при поддержке Всемирного фонда дикой природы. По данным властей, ранее популяция снежного барса из-за браконьерства была на грани исчезновения, сейчас она начала восстанавливаться: из около 90 особей снежного барса, обитающих на территории России, около половины живут в высокогорьях Республики Алтай.

"Это одно из самых значимых направлений работы в рамках действующего соглашения о взаимодействии Республики Алтай и Республики Татарстан. Нам необходимо составить дорожную карту по реализации этого проекта. Работу по сохранению снежного барса, безусловно, надо продолжать и усиливать. Создание данного центра поможет решить эту задачу максимально эффективно", - цитирует пресс-служба слова Хорохордина.

В рамках совместной работы планируется проводить исследовательскую деятельность, вести эколого-просветительскую работу среди жителей региона, организовывать выставки и экскурсии. Основными направлениями взаимодействия станут совершенствование правовой базы, борьба с браконьерством и мониторинг состояния ключевых группировок снежного барса. Это животное занесено в красные книги РФ и Международного союза охраны природы и остается одним из самых малоизученных в мире. До сих пор неизвестна точная численность ирбисов - по данным WWF, на планете обитает от 4 до 6 тыс. особей, а в России осталось 2% мировой популяции. Точно подсчитать не удается - барсы живут в труднодоступной горной местности. В России обследовано только 70% мест обитания снежного барса.