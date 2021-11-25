Птицефабрика под Тюменью после вспышки птичьего гриппа восемь месяцев не будет работать

ТЮМЕНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Птицефабрика "Боровская" под Тюменью не будет работать восемь месяцев после вынужденного уничтожения всей продукции на производстве из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в обращении к региональному парламенту и жителям региона в четверг.

"Многие жители области ощутили на себе неприятности, связанные с экстренными мерами по ликвидации вспышки птичьего гриппа на "Боровской" птицефабрике. Уничтожить 4,5 млн кур прямо на месте - единственное решение, чтобы остановить распространение опасного заболевания. А после этого еще восемь месяцев вынужденного простоя. Тяжелый удар для любого бизнеса", - сказал Моор.

После утилизации всей биопродукции продолжатся работы по благоустройству и дезинфекции участка, которые полностью закончатся до 1 декабря 2021 года. На самой птицефабрике прошел первый этап полной дезинфекции всех помещений, дезинфекционные работы на всех площадках производства завершатся до конца декабря 2021 года.

С 13 октября на птицефабрике "Боровская" введен карантин, а все поголовье птицы на производстве уничтожают. Дым от сжигания продукции неоднократно был отмечен в некоторых районах Тюмени. Режим ЧС в поселках Боровский и Андреевский снимут после завершения всех дезинфекционных мер.