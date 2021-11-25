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Туристический поток в Тюменскую область к концу 2021 года составит 3 млн человек

Показатель увеличился на 1 млн по сравнению с прошлым годом

ТЮМЕНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Туристический поток в Тюменскую область к концу 2021 года составит 3 млн человек, что на 1 млн больше, чем годом ранее. Об этом сообщил в четверг глава Тюменской области Александр Моор в послании к региональному парламенту и жителям Тюменской области.

"Мы не откажемся от нашей ставки на туризм - рекреацию, термальные источники. Да, сейчас региональная и особенно международная мобильность сильно затруднена. Но долгожданный аэропорт в Тобольске открыт. <...> Еще до этого, в 2020 году, то есть уже в условиях пандемии, входящий турпоток превысил 2 млн человек. Только в первом полугодии текущего года приехали почти 2 млн, а к концу года мы ожидаем более 3 млн туристов", - сказал Моор.

Он добавил, что турпоток является значимым источником дохода для всей области. "[Это] важнейший способ брендирования региона, укрепления его известности и популярности, в том числе в плане повышения инвестиционной привлекательности", - отметил губернатор.

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