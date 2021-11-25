Дворец молодежи в Липецке реконструируют за три года по нацпроекту

ЛИПЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Дворец молодежи "Октябрь" в Липецке будет реконструирован в течение трех лет по нацпроекту. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

Принятое решение о передачи объекта из собственности муниципалитета на баланс области позволит властям приступить к его реконструкции. "Минкультуры России выделит на эти цели 480 млн рублей в рамках нацпроекта "Культура", работы должны начаться уже в следующем году", - сказал Артамонов. Он заметил, что в результате реконструкции дворец молодежи, большей частью исполнявший функции кинотеатра, превратится в многофункциональный концертный зал.

"Обновленный фасад здания будет выполнен в керамограните светло-серого и песочного тонов, изменится и прилегающая территория, где заменят ступени и выполнят озеленение, а внутри увеличат зрительный зал и произведут перепланировку помещений", - сказал Артамонов.

Как ожидается, реконструированный "Октябрь" откроется весной 2024 года. Там планируют проводить различные массовые культурно-досуговые мероприятия, семинары и конференции, образовательные и бизнес-форумы, стратегические сессии. "Это большой и значимый для областного центра проект, который даст новый стимул нашей сфере культуры для развития и совершенствования", - выразил уверенность Артамонов. Он подчеркнул, что современный концертный зал станет еще и новой достопримечательностью города Липецка.