Школу креативных индустрий откроют в Белгородской области в 2022 году

БЕЛГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Школу креативных индустрий откроют в 2022 году в Белгородской области на базе государственного института искусств и культуры. На ее создание область получила свыше 67 млн рублей из федерального бюджета, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"Это современная творческая образовательная площадка, которая включает шесть различных студий: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, технологии виртуальной и дополненной реальности. В год в студии может обучаться не менее 120 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, обучение будет двухгодичным", - приводит пресс-служба слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Первая в стране школа креативных индустрий открылась в Кузбассе в 2020 году как филиал Российского государственного института сценических искусств в Кемерове. Туда принимают талантливых подростков, для зачисления не нужно проходить вступительные испытания. Школы также открыты в Калининграде и во Владивостоке.