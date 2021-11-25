СМИ: у британских летучих мышей обнаружили новый коронавирус

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Ученые из Университета Восточной Англии, Зоологического общества Лондона и Службы общественного здравоохранения Англии обнаружили новый коронавирус, родственный COVID-19, у британских подковоносых летучих мышей. Об этом сообщил во вторник онлайн-портал Phys.org .

Исследователи собрали образцы фекалий более чем 50 малых подковоносов в Сомерсете, Глостершире и Уэльсе и отправили их на вирусный анализ в Службу общественного здравоохранения Англии. В одном из образцов был обнаружен новый коронавирус. Ученые назвали его RhGB01.

Это первый случай обнаружения коронавируса, связанного с атипичной пневмонией, у малой подковообразной летучей мыши. Ранее этот вирус не встречался в Великобритании. Новый вирус попадает в подгруппу коронавирусов, называемых сарбековирусами, которые содержат как SARS-CoV-2, ответственный за текущую пандемию, так и SARS-CoV, ответственный за первоначальную вспышку SARS среди людей в 2003 году.

Пока нет свидетельств, указывающих на то, что этот вирус может быть передан человеку, если он не мутирует. Мутация может произойти в том случае, когда человек, зараженный COVID-19, передаст вирус инфицированной летучей мыши.

Исследователи также полагают, что летучие мыши уже давно являются носителями вируса RhGB01. "Наше исследование расширяет как географический, так и видовой диапазон этих типов вирусов и предполагает их более широкое распространение среди более чем 90 видов подковоносых летучих мышей. Эти летучие мыши почти наверняка являются носителями этого вируса в течение очень долгого времени - вероятно, многие тысячи лет. Мы не знали об этом раньше, потому что сейчас такие тесты проводились на британских летучих мышах впервые", - сказала эксперт Университета Восточной Англии Дайана Белл.

Британские ученые также установили, что ближайший родственник вируса RhGB01 был обнаружен у летучих мышей в Болгарии в 2008 году.