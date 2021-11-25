Суд вновь отклонил апелляцию Навального по иску о проносе техники в колонию

ВЛАДИМИР, 25 ноября. /ТАСС/. Владимирский областной суд в апелляционной инстанции отклонил жалобу Алексея Навального на судебное решение о признании законным действий сотрудников исправительной колонии во Владимире, из-за которых адвокаты осужденного не могли пронести на территорию учреждения телефоны и ноутбуки, передает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда.

30 июля Октябрьский районный суд Владимира отклонил иск Навального о признании незаконными действий исправительной колонии №3 УФСИН России по Владимирской области по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при посещении осужденного средств мобильной связи, коммуникации и ноутбуков в период с 12 мая по 4 июня. Ранее суд первой и апелляционной инстанции отклонил аналогичный иск Навального к ИК-3, где он проходил лечение.

"Решение Октябрьского районного суда города Владимира от 30 июля 2021 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Навального А. А. - без удовлетворения", - постановил суд. Заседание прошло в отсутствие административного истца. В суде представители учреждения УФСИН заявили, что защитники сдавали технику при проходе через КПП добровольно.

Навальный дважды подавал в Октябрьский суд Владимира иски к администрации ИК-3 о воспрепятствовании проносу техники адвокатами, в обоих случаях суд вставал на сторону руководства колонии. Осужденный был переведен в стационар областной больницы для осужденных на территории ИК-3 во Владимире 18 апреля 2021 года по результатам консилиума врачей, а 4 июня его вернули в ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание.

9 декабря в Петушинском районном суде пройдет предварительное заседание по иску Навального к администрации ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание. Осужденный оспаривает его постановку на учет как склонного к экстремизму.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.