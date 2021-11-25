Лысенко считает, что новые волны коронавируса могут быть не менее тяжелыми

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Новые волны коронавирусной инфекции в России могут быть такими же тяжелыми, как и предыдущие. Такое опасение высказала главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в четверг в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" .

"У нас очень большие потери, очень высокая смертность в стране. И следующие волны могут быть аналогичными, несмотря на усилия, которые предпринимает медицинское сообщество", - сказала она.

Лысенко также добавила, что сегодня появляются и тестируются лекарства против коронавирусной инфекции. "Вопрос не в том, появится лекарство или нет. Оно появится, безусловно, потому что любая угроза, которая возникает в отношении здоровья человека, подлежит анализу и дальше какому-то решению <...>. Вопрос - насколько они будут эффективны. Но вирус мутирует", - отметила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 258,9 млн человек, свыше 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 434 393 случая заражения, выздоровели 8 126 376 человек, умерли 267 819.