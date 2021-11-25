Астраханские рестораны, работающие навынос, перестанут требовать от посетителей QR-коды

АСТРАХАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Посетители работающих навынос ресторанов и кафе в Астраханской области могут не предъявлять QR-код и другие документы, подтверждающие вакцинацию или медотвод. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства региона от 4 апреля 2020 года "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" и подписаны вице-губернатором области Олегом Князевым, сообщила в четверг пресс-служба губернатора региона.

"Изменения касаются работы объектов общественного питания. Теперь работники кафе и ресторанов, работающих навынос и [на] доставку, могут не требовать от посетителей предъявлять QR-код и другие документы, подтверждающие, что они вакцинированы или имеется медотвод. Продавцам и другим сотрудникам ТРЦ теперь разрешается приступать к исполнению своих обязанностей при условии прохождения первого этапа вакцинации против COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее требовалось быть или привитым двумя компонентами вакцины или иметь справку о медицинских противопоказаниях. При этом послабления в ограничительных мерах не касаются работников продуктовых супермаркетов, расположенных в торговых центрах. Для них по-прежнему необходима полная вакцинация. Остальные граждане, кроме несовершеннолетних, обязаны предъявлять на входе в ТРЦ QR-код и паспорт. Исключение сохраняется для посещения пунктов вакцинации и продуктовых отделов, если у них имеется изолированный проход - здесь QR-код не требуется, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что QR-коды стали необходимы для граждан старше 18 лет при посещении торговых центров Астраханской области с 13 ноября, их ввели до 12 декабря. Охват вакцинацией взрослого населения региона составляет более 50%, или свыше 65% от планового показателя иммунизации, необходимого для достижения коллективного иммунитета, который составляет 80%. На сегодня в регионе вакцинированы от коронавирусной инфекции 412 517 астраханцев, полный курс иммунизации прошли 332 843 человека.

По данным на четверг, за минувшие сутки зафиксировано 255 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 72 988 случаев заражения коронавирусом, умерли 2 163 человека. На амбулаторном лечении находятся 3 680 человек.