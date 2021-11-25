ФСИН во время операции "Розыск" установила и задержала более 2,6 тыс. разыскиваемых

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Оперативники ФСИН задержали во время спецоперации "Розыск" более 2,6 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН России.

В ведомстве отметили, что Федеральной службой исполнения наказаний совместно с МВД России и органами внутренних дел государств - участников СНГ осенью этого года проводился второй этап комплексного межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия под условным названием "Розыск". "В период проведения ОПМ "Розыск" сотрудниками территориальных органов ФСИН России установлено местонахождение и задержано 1 333 человека, находящихся в федеральном розыске, в том числе 1 172 осужденных, находящихся в розыске за территориальными органами ФСИН России", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что установлено местонахождение и задержано 142 человека, находящихся в розыске за подразделениями территориальных органов МВД России, из них 131 скрывшихся от следствия, дознания и суда и 11 без вести пропавших человек.

"Кроме того, установлено местонахождение двух граждан, находящихся в международном розыске по линии Интерпола и 17 - разыскиваемых правоохранительными органами государств участников СНГ. Общее количество установленных и задержанных разыскиваемых лиц за два этапа ОПМ "Розыск" в территориальных органах ФСИН России составило 2 602, из них осужденных - 2 272", - заключили в ведомстве.