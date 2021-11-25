Президентом МККК избрана дипломат Мирьяна Сполярич Эггер

ЖЕНЕВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ассамблея Международного комитета Красного Креста (МККК) избрала президентом организации швейцарского дипломата Мирьяну Сполярич Эггер, которая в настоящее время является помощником генерального секретаря ООН и возглавляет региональное бюро Программы развития ООН (ПРООН) для стран Европы и СНГ. На свой новый пост Сполярич Эггер заступит 1 октября 2022 года, сообщила в четверг женевская штаб-квартира МККК.

"Ассамблея, являющаяся руководящим органом Международного комитета Красного Креста, объявила сегодня, что избрала Мирьяну Сполярич Эггер в качестве следующего президента МККК. Она сменит президента Петера Маурера, который покинет пост в сентябре 2022 года", - говорится в сообщении. Четырехлетний срок ее работы в новой должности начнется 1 октября 2022 года.

Маурер, являющийся председателем Ассамблеи МККК, заявил, что Сполярич Эггер придаст роли президента МККК "стратегическое видение, большой международный опыт и обширный дипломатический бэкграунд". Он выразил уверенность, что на этом посту она будет "мощным и сострадательным защитником всех людей, затронутых вооруженными конфликтами и насилием". В свою очередь Сполярич Эггер назвала "большой честью и большой ответственностью" избрание президентом МККК и пообещала "упорно трудиться ради воплощения гуманитарных ценностей, на которых строится организация".

Сполярич Эггер с октября 2018 года является помощником генерального секретаря ООН и директором регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ. С 2000 года она работала в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии, в том числе в швейцарском посольстве в Каире, а также на различных постах в Берне и Нью-Йорке. Она изучала философию, экономику и международное право в Базельском и Женевском университетах, имеет магистерскую степень.

МККК, основанный в 1863 году, работает по всему миру, оказывая помощь людям, пострадавшим в результате конфликтов и вооруженного насилия, а также распространяя знания о законах, защищающих жертв войны. Это независимая и нейтральная организация, обладающая мандатом, предусмотренным Женевскими конвенциями 1949 года. Штаб-квартира МККК находится в Женеве. Организация ведет гуманитарную работу более чем в 100 странах, у нее более 20 тысяч сотрудников. Источником финансирования служат в основном добровольные пожертвования правительств и национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.