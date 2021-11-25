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Минздрав Татарстана предложит работу в красной зоне противникам законопроекта о QR-кодах

Поработать сутки в больницах предложили депутатам Госсовета, которые не поддержали законопроект
© Сергей Бобылев/ТАСС

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Минздрав Татарстана готов пригласить депутатов - противников законопроекта о QR-кодах на работу в красную зону ковидных больниц. Об этом в четверг сообщил ТАСС министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

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"Мы готовы предложить. <...> Давайте поработаем в красной зоне хотя бы один день. Они [депутаты] дадут информированное согласие о возможности работы. И <...> поработаем сутки", - сказал Садыков.

Министр отметил, что готов предложить такую идею депутатам Госсовета. "Особенно тем, которые были против законопроекта о QR-кодах", - подчеркнул Садыков.

Депутаты Госсовета Татарстана в четверг поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов. При этом семь депутатов проголосовали против.

О законопроекте

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.

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РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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