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Власти Курганской области объяснили проведение проверок соцсетей школьников

В департаменте образования и науки региона считают, что проверка аккаунтов необходима для составления социального и психологического портрета учащихся и выявления их деструктивного поведения

ТАСС, 25 ноября. Департамент образования и науки Курганской области объяснил введение проверок соцсетей школьников учителями воспитательной работой, необходимостью составления психологических портретов учащихся, а также выявлением деструктивного поведения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что учитель курганской школы возмутилась требованием проверять аккаунты учеников во "ВКонтакте", Instagram, TikTok и Likee под угрозой лишения премии в случае невыполнения требования.

"Департамент образования и науки разъясняет: с целью защиты прав детей, сохранения их жизни и здоровья, предупреждения различных негативных последствий классный руководитель в школе обязан вести воспитательную работу с учениками, в том числе знать, чем "дышит" каждый ребенок в классе, составить его социальный и психологический портрет", - говорится в сообщении.

Такие меры созданы для выявления деструктивного поведения школьников, отмечают в департаменте. "Мониторинг "настроения" ребенка в соцсетях, как показала практика, способен выявить и предотвратить деструктивное поведение школьника, его суицидальные наклонности. Помочь ребенку, предотвратить беду, наставить на верный путь - это не вторжение в личное пространство, это как раз часть воспитательной работы, которую обязан выполнять каждый классный руководитель", - сказал директор департамента Андрей Кочеров.

По его словам, помимо воспитательной функции на классного руководителя возложена и профилактическая работа в рамках Федерального закона об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В пресс-службе добавили, что с прошлого года доплата за работу классного руководителя в одном классе составляет более 6 тыс. рублей.

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