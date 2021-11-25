В России стартовал прием заявок на конкурс для журналистов-школьников "Медиабум"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Новый конкурс медиапроектов "Медиабум" для школьников пройдет в России с 3 по 15 декабря. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Участники Всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - все школьники смогут проявить себя на новом конкурсе. В нем могут принять участие начинающие журналисты и блогеры от 11 до 17 лет. Заявки на первый этап принимаются до 3 декабря 2021 года, а итоги будут подведены уже 15 декабря в Москве", - сказано в сообщении.

Цель конкурса - помочь школьникам 5-11 классов проявить себя в профессиях в области журналистики и новых медиа, обучить их навыкам проектной работы. Принять участие могут дети, которые планируют в будущем освоить профессию журналиста, телеведущего, видеооператора, блогера или уже пробуют себя в создании текстов и видеороликов.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку и приложить авторское эссе (от 3 000 знаков) или видео (хронометраж до 60 секунд) по теме "Урок жизни". Конкурсантам предложено рассказать о трех главных жизненных уроках, которые они получили от своих родителей и которые были бы полезны для каждого ребенка.

Авторы 100 лучших работ будут приглашены на очный этап в Москву, где участникам финала предстоит командная работа над проектом по одной из десяти заданных тем. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, будет признана победителем конкурса, а все ее участники получат дипломы победителей и призы.