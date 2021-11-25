Реставрацию парадных залов Михайловского замка планируют полностью завершить в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Завершение реставрации парадных залов Михайловского замка в Санкт-Петербурге, ранее освобожденных Центральной Военно-морской библиотекой, запланировано на 2024 год. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства культуры РФ по итогам встречи главы ведомства Ольги Любимовой с генеральным директором Государственного Русского музея (ГРМ) Владимиром Гусевым.

Отмечается, что на встрече с министром руководитель Русского музея представил результаты реализации программы "Возрождение", которая была принята в 1999 году с целью создания в историческом центре Петербурга уникального архитектурно-художественного музейного комплекса на базе ГРМ. "Музей приступает к реставрации интерьеров Михайловского (Инженерного) замка - Столовой Павла I, покоев Александра Павловича, покоев Павла I и Марии Федоровны. Владимир Гусев добавил, что полное завершение реставрации парадных залов замка, освобожденных Центральной Военно-морской библиотекой, запланировано на 2024 год", - говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, запланированы реставрационные работы в зале "Мальтийская тронная", Гауптвахте и Театре, расположенных в юго-восточной части Михайловского замка, а также в Домике Петра I. Руководитель Русского музея отметил, что 80% работ по реставрации Михайловского замка к настоящему времени уже выполнены.

Гусев рассказал, что в настоящее время учреждение готовит выставку "Победившие время" к 100-летию службы реставрации Русского музея, которое будет отмечаться в 2022 году. Помимо этого, к юбилею планируют создать документальный фильм и ряд мультимедийных проектов. Он также добавил, что Русский музей ведет активную просветительскую и образовательную деятельность, развивает инклюзивные программы, а также открывает культурно-выставочные центры в регионах России и за рубежом в рамках проекта "Русский музей России и миру".

Михайловский замок был построен в конце XVIII века в центре Санкт-Петербурга рядом с Летним садом для императора Павла I, который сам создавал эскизы его планировки. Этот дворец был императорской резиденцией лишь в течение 40 дней - его создатель был убит в нем в марте 1801 года. После этого парадные покои замка приспособили для разных ведомственных учреждений, на протяжении двух веков в нем располагались военно-учебные заведения.

Русский музей получил в свое распоряжение Михайловский замок в 1991 году, отреставрировал часть помещений и разместил в них экспозицию, но парадные залы еще долгое время оставались заняты Центральной военно-морской библиотекой. В апреле 2018 года ее фонды были полностью переведены из Михайловского замка в новое здание на Васильевском острове, что позволило Русскому музею начать новый этап реставрации.