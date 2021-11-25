Школьники соберут данные о погребенных в 500 братских могилах под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Волгоградские школьники готовят информацию о погребенных в 500 братских могилах региона. С исследованиями детей можно будет ознакомиться по QR-кодам с информационных табличек, которые установят на захоронениях в 2022 году, сообщил в четверг ТАСС председатель совета волгоградского отделения ВООПИиК Валерий Котельников.

В Волгоградской области реализуется проект регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) "Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры". Работа над ним стала возможна благодаря конкурсу Президентского фонда культурных инициатив.

"Главная цель проекта - привлечение школьников к изучению истории родного края. На братских могилах есть список тех, кто там захоронен и, кроме фамилий, мы ничего не знаем о покоящихся защитниках Отечества. Школьники постараются восстановить биографию каждого. Это не сложно, если следовать разработанному алгоритму исследований. В итоге на территории каждой братской могилы, связанной со Сталинградской битвой, будет установлена информационная табличка с QR-кодом. По коду можно будет перейти на персональные страницы этих братских захоронений, где будут размещены работы школьников", - сказал Котельников.

Грантовая поддержка проекта составила более 2,9 млн рублей, еще 2,6 млн направлены из средств ВООПИиК. В течение 2022 года на братских могилах Сталинградской битвы, расположенных в 506 поселениях на территории области, установят 592 таблички с QR-кодами, ведущими на персональные страницы памятников истории. Участие в подготовке исследований примут школьники из более чем 250 школ 32 районов региона.