Дума может в декабре рассмотреть поправки о наказании лихачей на дорогах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин надеется, что депутаты смогут рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах уже в декабре. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания в четверг.

Ранее на заседании Совета Думы Володин поднял вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах и дал поручение подготовить соответствующие поправки в кратчайшие сроки. "Речь шла о хулиганах на дорогах. Создана рабочая группа, в которую вошли руководители трех профильных комитетов. Поэтому надеюсь, что буквально уже в декабре мы с вами сможем рассмотреть предложения, которые остановят тех, кто не думает об окружающих", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что новые нормы необходимо реализовать как можно скорее, так как участились случаи, при которых те, "кто пытается собрать лайки, внимание на себе сосредоточить, нарушая правила дорожного движения, своей безумной ездой создает опасность для окружающих".

"Мирные граждане едут на работу, по делам. И здесь сумасшедшие, по-другому не скажешь, пытаются таким образом привлекать к себе внимание. Заканчивается это все плохо, поэтому есть законодательные предложения, которые нам надо как можно быстрее реализовать в виде закона", - отметил Володин. Он также обратился к лидеру фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиру Васильеву с просьбой "как можно быстрее внести законопроекты".

"Речь идет о том, что в первом случае [нарушения] административный штраф. Затем, возможно, мы этот вопрос прорабатываем, изъятие автомобиля, конфискация, уголовная ответственность", - напомнил Володин.