Подмосковные полицейские задержали 39 интернет-мошенников в 2021 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали 39 интернет- и телефонных мошенников, обманывавших жителей Подмосковья, за десять месяцев года, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"За десять месяцев 2021 года сотрудниками уголовного розыска подмосковного главка в результате оперативно-разыскных мероприятий задержано 39 злоумышленников (семь преступных групп), специализирующихся на совершении мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и причастных к совершению 186 эпизодов преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Всего за данный период было совершено около 7,7 тыс. подобных преступлений, большая часть из которых - это кражи и мошенничества.

Чаще всего жертвами данных преступлений становились люди в возрасте 40-55 лет, в то время как большинство преступников были в возрасте от 18 до 30 лет.