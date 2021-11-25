Проект обновленной схемы ТКО Архангельской области вынесли на общественное обсуждение

АРХАНГЕЛЬСК, 25 ноября. /ТАСС/. Общественные обсуждения обновленной территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) начались в Архангельской области, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации региона. Они продлятся до 23 декабря.

"На общественное обсуждение жителей Архангельской области вынесен проект актуализированной территориальной схемы обращения с отходами. Оно пройдет по 23 декабря 2021 года включительно", - сказали в пресс-службе.

Обновленная территориальная схема по обращению с отходами производства и потребления Архангельской области определит стратегию дальнейшего реформирования отрасли обращения с ТКО на ближайшее будущее. Предполагается построить три межмуниципальных мусоросортировочных комплекса, которые позволят отправлять на дальнейшую переработку до 70% отходов.

В предлагаемый к обсуждению проект схемы введены потоки раздельно-собранных потоков ТКО в логистические маршруты, также обозначены вспомогательные объекты обращения с ТКО - станции перегрузки, мусоросортировочные станции. Меняется и местоположение опорного объекта по обращению с ТКО в агломерации Архангельск - Северодвинск - Новодвинск. Его предполагается разместить в Холмогорском районе. Терсхема опубликована на сайте Министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, а также на сайте "Наше Поморье".

Как сообщили ТАСС в Центре управления регионом (ЦУР), в области создан единый перечень площадок для размещения ТКО и раздельного сбора отходов. Совместно с региональным министерством природных ресурсов и ЛПК разработана интерактивная карта, размещенная на геопортале Архангельской области maps29.ru. С помощью сервиса можно узнать адрес размещения площадки для сбора ТКО, объем контейнера и к какому округу он принадлежит. Также на карту нанесены пункты приема раздельного мусора. Выбрав один из них, можно узнать актуальное время работы, организацию, осуществляющую прием, а также контактную информацию.

Территориальная схема по обращению с ТКО была принята в сентябре 2021 года. В новой схеме актуализирован перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются потребителями услуги по обращению с ТКО, оптимизированы потоки с учетом транспортной доступности и вместимости полигонов. В терсхеме определены цели до 2024 года: предполагается вывести из эксплуатации и подготовить к рекультивации 14 объектов размещения отходов, у которых исчерпана вместимость. В области планируется создать три новых опорных объекта по сортировке, компостированию и захоронению ТКО.