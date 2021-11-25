Эксперты зафиксировали увеличение длительности пожароопасного сезона в Якутии

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Тенденция увеличения длительности пожароопасного сезона в Якутии наблюдается на фоне климатических изменений. Об этом сообщил в четверг кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космофизических исследований и аэрономии имени Юрия Шафера Сибирского отделения РАН Владимир Соловьев.

"По данным спутникового мониторинга с 1984 года по 2020-е годы наблюдается тенденция более ранних пожаров на севере Якутии, также наметилось увеличение длительности пожароопасного сезона в целом по региону", - сказал Соловьев, выступая на I выездном научном заседании "Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны Российской Федерации".

Он отметил, что на территории Сибири выделяются три заметные области, подверженные лесным пожарам, две из которых (на юге Западной Сибири и Восточной Сибири) приходятся на зоны с сельскохозяйственной активностью, третья - на центральную Якутию.

За последние годы наблюдается усугубление ситуации с пожарами в лесах в Восточной Сибири - это согласуется с повышением температуры, уточнил он.

Выездное научное заседание проводится 25-26 ноября в федеральном исследовательском центре "Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" в Якутске. По итогам научной работы участниками будет предложена дорожная карта для реализации соглашения о сотрудничестве между федеральными исследовательскими центрами, работающими в российской Арктике.