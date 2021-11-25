В ВОЗ считают, что вопрос доступа к вакцинам должен быть вне политики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. ВОЗ исходит из того, что в вопросе признания вакцин, доступа к вакцинации не должно быть политизации. Об этом заявил в четверг директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко на полях осенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.

"С нашей точки зрения, вопрос здоровья стоит вне политики. И нужно, чтобы здоровье было у всех. И вакцины тоже - это не политический [вопрос]", - сказал он.

Клюге отметил, что на днях посетил со свой командой логистический центр на польско-белорусской границе, чтобы оказать помощь группе мигрантов. "И затем у меня состоялась встреча с властями в Минске", - добавил он.

Клюге отметил, что ситуация с беженцами в данный момент очень сложная. "Очень важно передать слова господина Лукашенко о том, что необходимо обеспечить доступ. Поэтому сразу увеличилось количество туалетов в этом центре. Губернатор [Гродненской области Владимир] Караник отдал распоряжение установить нечто вроде таких передвижных бань, потому что женщинам, детям в первую очередь они нужны", - продолжил он.

"Сегодня уже от ВОЗ будут поступать наборы для лечения хронических заболеваний. И мы также договорились о том, что там будут организованы нечто вроде фельдшерско-акушерских пунктов. Но и также всем понятно, что это временное решение, потому что данная проблема требует политического решения. Но с нашей страны мы будем делать все для защиты здоровья людей, в первую очередь, женщин и детей", - подчеркнул Клюге.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе. Некоторые попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. 16 ноября рядом с пунктом пропуска "Брузги" несколько групп мигрантов прорвали белорусское заграждение и стали забрасывать польских силовиков камнями, в ответ польские полицейские применили светошумовые гранаты и водометы. В настоящее время около двух тысяч мигрантов перешли из приграничной зоны в находящийся рядом транспортно-логистический центр "Брузги". Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.