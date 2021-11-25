В дагестанском моногороде построят четыре детских сада и школу более чем на 1200 мест

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Строительство четырех детских садов и школы на 1224 места началось в дагестанском моногороде Каспийске, сдать их в эксплуатацию планируется в 2022 году, сообщил ТАСС мэр города Борис Гонцов.

"Сейчас три детских сада по 250 мест каждый находятся в высокой степени готовности, готовятся к сдаче. Также строится еще один "меценатский" детсад - нашелся меценат, мы ему выделили землю, сейчас он строит детский сад за счет собственных средств и намерен безвозмездно передать его городу. Также в процессе строительства школа на 1224 места, кроме того, запланировано строительство блок-пристройки к школе №2 на 300 ученических мест", - сказал Гонцов.

По его словам, в настоящее время в очереди на предоставление мест в детских садах в Каспийске числятся более 6 тыс. детей, обучение в школах осуществляется в две смены.

"Ввод в эксплуатацию новых образовательных учреждений, строительство которых начато в городе, изменит ситуацию к лучшему, но полностью не снимет проблему. Выходом могли бы стать частные детские сады, но пока что заинтересованность в таком бизнесе невысока", - добавил мэр Каспийска.

Каспийск - город-спутник Махачкалы, с 2014 года имеет статус моногорода, с 2017 года на территории города действует режим ТОР (территории опережающего развития). В апреле 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о переводе в Каспийск из Астрахани Каспийской флотилии.