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В Приамурье восточный циклон принесет потепление

В регионе сохранится высокий температурный фон, атмосферное давление продолжит быстро расти

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Восточный циклон будет формировать погоду в Амурской области. Он принесет в регион потепление, сообщается в Telegram-канале Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В четверг погоду на территории нашей области будет формировать участок теплого атмосферного фронта, связанного с теперь уже восточным циклоном", - говорится в сообщении.

В регионе сохранится высокий температурный фон, атмосферное давление продолжит быстро расти, скорости ветра останутся еще довольно ощутимыми. При переменной облачности местами по области пройдет небольшой снег.

Днем в Амурской области до минус девяти градусов, в северо-западных районах до минус 17 градусов. В Благовещенске днем до семи градусов мороза, ветер до 7 м/с с порывами до 12 м/с.

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Пандемия COVID-19
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