На Кубани на зимний сезон забронировали и выкупили 70% гостиничного фонда

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Туристы забронировали и выкупили 70% гостиничного фонда в Краснодарском крае на предстоящий зимний сезон, заявил в ходе сессии Законодательного собрания Краснодарского края заместитель председателя заксобрания Николай Петропавловский.

"На сегодня уже забронированы и раскуплены около 70% гостиничного фонда нашего побережья и уже через месяц будет зимний аншлаг", - сообщил Петропавловский.

Власти Краснодарского края ранее сообщали, что регион планирует принять 385,6 тыс. туристов в период предстоящих новогодних праздников. Из них большая часть посетит Сочи - 236,3 тыс. человек, Анапу - 34,2 тыс. человек и Геленджик - 21,4 тыс.

Около 400 тыс. гостей приняли отели и санатории Краснодарского края в период новогодних каникул в 2021 году, что более чем на 6% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Турпоток на курорты Краснодарского края за девять месяцев с начала 2021 года достиг 15 млн человек, что на 50% больше прошлогоднего показателя и превышает допандемийный уровень.