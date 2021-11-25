В Петербурге один из стационаров для ковид-пациентов перешел на обычный режим работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Основной корпус госпиталя ветеранов войн в Петербурге, который работал с людьми с новой коронавирусной инфекцией, начал прием плановых и экстренных больных. Для неинфекционных пациентов развернуто 832 койки, сообщила в четверг пресс-служба комитета по здравоохранению города.

"Выбор первого учреждения для обратного перепрофилирования был не случаен. Это единственное многопрофильное учреждение в Санкт-Петербурге, которое оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам, относящимся к льготным категориям: это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники концентрационных лагерей и другие. Они нуждаются в особой опеке и внимании. Недавно возведенный стационар-трансформер госпиталя для ветеранов войн на 405 коек продолжит прием больных с COVID-19", - процитировали в пресс-службе председателя Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца.

Ранее Лисовец сообщил, что после нерабочей недели в городе сократилось число госпитализаций с COVID-19 на 44%, что проявляется в увеличении числа свободных коек. 18 ноября в Петербурге сократили коечный фонд для коронавирусных больных до 8,8 тыс. коек, сейчас же их численность составляет более 8,1 тыс.

По последним данным, в Петербурге выявили 777 333 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 714 636 человек (4 912 за сутки), умерли 25 867 (65 за сутки). За последние сутки в городе выявили 1 538 случаев заражения.