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Авиакомпанию "Азимут" оштрафовали за задержку рейса Белгород - Краснодар

Задержка превысила пять часов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию "Азимут" за непредоставление горячего питания пассажирам при задержке рейса Белгород - Краснодар более чем на пять часов. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

В ходе проверки Белгородская транспортная прокуратура установила, что 21 августа в аэропорту Белгорода из-за неисправности самолета более чем на пять часов задержан рейс в Краснодар. На него было зарегистрировано 69 пассажиров, после задержки семь из них отказались от перелета. При этом в нарушение требований горячее питание пассажирам предоставлено не было.

"В связи с выявленными нарушениями по инициативе Белгородского транспортного прокурора управлением Роспотребнадзора по Белгородской области авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания услуг населению") в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", - сообщила Короткова.

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