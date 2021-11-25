В Санкт-Петербурге заработали четыре современные мастерские по стандартам WorldSkills

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Четыре мастерских по стандартам WorldSkills ("Молодые профессионалы") заработали в четверг в Санкт-Петербургском техническом колледже управления и коммерции. В них будут готовить специалистов по компетенциям "Разработка мобильных приложений", "Сетевое и системное администрирование", "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности" и "Мобильная робототехника", сообщили в пресс-службе комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.

"В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" мы создали четыре учебные производственные мастерские по новым высокотехнологичным направлениям информационных технологий. Я считаю, что то, что мы сегодня с вами делаем, обязывает нас двигаться дальше, не останавливаться", - сказал директор Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции Виктор Смирнов.

Проект колледжа в 2021 году победил в конкурсном отборе на предоставление грантов из федерального бюджета. Основная цель проекта - обеспечить условия для подготовки специалистов в соответствии с современными стандартами, обеспечение доступа учащихся к передовым технологиям.

"Это пример того, как в реальности воплощаются национальные проекты. Для нас это прямое свидетельство необходимости действительно меняться. Двигать новые технологии, разворачивать подготовку кадров. <…> Проект мы реализовали, вложившись из трех источников - это городские средства, это, что чрезвычайно важно, внебюджетные источники и ресурсы, заработанные самим колледжем (и в этом отношении колледж не просто бюджетное учреждение, но и давно уже работающая корпорация, способная самостоятельно решать часть задач, встающих перед этой организацией), и Федерация", - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

WorldSkills ("Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Оно основано в 1953 году и насчитывает 76 стран-участниц. В 2012 году Россия официально стала 60-м членом этой международной организации.