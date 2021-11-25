Около 35 тыс. участников ожидают на форуме "Новосибирск - город безграничных возможностей"

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Около 35 тыс. участников ожидают организаторы на пятом форуме "Новосибирск - город безграничных возможностей", который посвящен трансформации социальной сферы и пройдет в городе с 1 по 3 декабря. В нем примут участие эксперты университета "Синергия", фонда "Сколково", корпорации ВЭБ.РФ, Минспорта и Минпросвещения России, сообщила в пресс-центре ТАСС начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

"С учетом эпидемиологический обстановки форум будет проходить в смешанном формате, впервые нами будет организована прямая трансляция через сайт форума. <...> Также будет организована запись всех мероприятий форума. Мы ожидаем охвата аудитории в размере 35 тыс. человек минимум. Учитывая динамику, скажу, что на первом форуме в 2016 году было порядка 12 тыс. участников и организаторов, на втором - 15, на третьем - 17, на четвертом - 25", - рассказала она.

Она пояснила, что основная цель форума, площадкой которого станет новосибирский Технопарк - трансформация социальной сферы через постановку человека в центр принятия управленческих решений по развитию города. Кроме этого, на сессиях и круглых столах участники обсудят адаптацию социальной сферы к цифровым технологиям. В свою очередь, начальник проектного офиса Агентства развития социальной политики Новосибирска Ксения Елгина сообщила, что в форуме примут участие представители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярского и Алтайского краев.

"В мероприятиях планируют принять участие Руководитель направления создания образовательной среды ВЭБ.РФ, вице-президент ГК "Просвещение", директор Роскультцентра, руководитель дирекции внешних связей Фонда новых форм образования, заместитель генерального директора комитета по туризму города Москвы, директор департамента физической культуры и министерства спорта РФ", - добавила Елгина, уточнив, что на форуме планируются также представителей Фонда "Сколково" и университета "Синергия".

Первый общегородской форум по поиску новых решений для создания доступной среды "Новосибирск - город безграничных возможностей" был организован в 2016 году. Форум объединяет в себе более 50 различных мероприятий по направлениям: технологии и предпринимательство, образование, культура и спорт, развивающий отдых.