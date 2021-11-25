Кавказский заповедник и Сочинский нацпарк будут совместно развивать туризм и науку

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Кавказский государственный природный биосферный заповедник и Сочинский национальный парк будут сотрудничать по различным направлениям, реализовывая проекты по охране окружающей среды, в науке, экологическом просвещении и туризме. Соответствующее соглашение подписали директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев и директор Сочинского нацпарка Михаил Лапин, сообщила в четверг пресс-служба заповедника.

"Ранее две особо охраняемые природные территории сотрудничали только в рамках конкретных проектов, например, программы по реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе. <...> Документ, охватывающий практически все стороны совместной работы, ООПТ подписали впервые. Соглашение действует до конца 2022 года с возможностью продления сроков. При этом совместная деятельность в рамках соглашения является некоммерческой, не преследует цели извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах", - говорится в сообщении.

Территории Сочинского нацпарка и Кавказского заповедника граничат. Две ООПТ связаны между собой - дикая природа не имеет границ, животные перемещаются из нацпарка в заповедник и обратно, тропы переходят с территории в территорию, а по ним и многочисленные туристы. Для многих гостей и местных жителей вообще нет разницы между двумя природными территориями. Поэтому очевидно, что с каждым годом потребность в документе, регулирующем взаимоотношения природных территорий, только возрастает.

"Это соглашение дает нам возможность изучать совместно природные процессы и объекты. Например, река Шахе: один берег относится к заповеднику, второй к национальному парку. Наука изучает отдельно правый берег, отдельно левый и нет никаких совместных мероприятий, передачи информации. А это очень важно для науки. Также мы предлагаем, и уже есть договоренность о проведении совместных учетов", - цитирует Шевелева пресс-служба заповедника.

По словам директора Сочинского нацпарка, уже ведется подготовка совместных мероприятий на 2022 год. Планируются совместные патрулирования, нацеленные на охрану животных и растений. Сотрудники научных отделов могут провести совместные зимние учеты численности животных, обсуждается организация совместного центра по подготовке гидов и экскурсоводов.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Его общая площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.