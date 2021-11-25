Саратовские власти дополнительно выделят 47 млн рублей для проведения ПЦР-тестирования

ТАСС, 25 ноября. Власти Саратовской области направят 47 млн рублей для оказания помощи пациентам с коронавирусом. За счет этих средств будут дооснащены лаборатории медучреждений и приобретены тест-системы для выявления коронавируса, сообщил в четверг в своем Telegram-канале председатель правительства региона Роман Бусаргин.

"По поручению губернатора Валерия Радаева из резервного фонда правительства области выделены дополнительные средства на оказание неотложной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. На дооснащение оборудованием лабораторий шести медицинских организаций будет направлено 37 млн рублей. Это позволит увеличить охват населения ПЦР-тестированием до 10 тысяч исследований в сутки", - написал Бусаргин.

Еще 10 млн рублей будет направлено за закупку тест-систем, которые помогут сократить время ожидания результатов, добавил Бусаргин. Он отметил, что несмотря на снижение числа зараженных, ковид-госпитали и бригады скорой помощи работают в напряженном режиме.

По данным оперштаба Саратовской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 627 новых случаев инфицирования. Медики вылечили 447 пациентов. Сейчас на стационарном лечении находится 3 155 человек, еще 8 977 заболевших лечатся на дому. В регионе также начали сокращать коечный фонд в ковид-госпиталях - уже более 1 тыс. коек вернулись к профильной работе. Всего в регионе развернуто около 4,1 тыс. коек для заболевших коронавирусом.