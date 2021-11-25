Эксперт: зонирование в Геленджике позволит развивать и курорт, и социальную сферу

СОЧИ, 25 ноября. /ТАСС/. Зонирование территорий в Геленджике, предусмотренное в проекте генплана города, расширит возможности в части развития курортной инфраструктуры, а также позволит решить проблемы с дефицитом социальных объектов в городе. Об этом сообщил директор научно-исследовательского института из Санкт-Петербурга Павел Спирин на совещании с властями Кубани.

Проект нового генерального плана Геленджика вызвал резкую критику со стороны местных жителей. На портале change.org была создана петиция, авторы которой заявляют о формировании по новому плану рекреационных зон в той местности, где сейчас расположены жилые дома. Люди переживают, что смена назначения земельного участка лишит их прав распоряжаться землей, опасаются, что их жилые дома могут снести.

"Принятые решения по зонированию территорий расширяют возможности для строительства новых объектов - мини-отелей и гостиниц. В то же время генплан разработан в интересах жителей. Сегодня в Геленджике не хватает школ, проблемы с инженерной инфраструктурой, решение которых необходимо отражать в документе, - сказал Павел Спирин.

Совещание прошло при участии губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Он отметил, что город должен остаться удобным для жизни, при этом развиваться как один из ведущих курортов России.

"Мы должны быть в диалоге с жителями, рассмотреть каждое замечание. Объяснить, почему меняем ту или иную зону, что эти корректировки не означают резервирование или изъятие земель. На них по-прежнему можно жить, продавать, передавать в наследство, но строить новые объекты - только с приоритетом курортной отрасли, - сказал Кондратьев.

По словам мэра Геленджика Алексея Богодистова, разъяснительные беседы по проекту генплана проводятся с жителями каждый день.

О ситуации

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что город-курорт Геленджик должен обладать необходимой инфраструктурой для того, чтобы стать всесезонным лечебно-оздоровительным и спортивным центром, для этого ранее выявленные градостроительные нарушения будут пресекаться. Кондратьев отмечал, что существующий генплан не соответствует нынешним реалиям.

В проекте документа город был разделен на территории с определенным назначением, например, деловой квартал или рекреационная зона, при этом там расположены жилые дома. Это стало поводом для возмущения жителей. 16 ноября в Геленджике прошел завершающий этап общественных обсуждений генплана. По сообщениям в местных социальных сетях, на улице собрались несколько сотен человек, они негативно высказывались относительно принятия документа.