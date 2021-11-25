Загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом снизилась в Псковской области на 22%

ПСКОВ, 25 ноября. /ТАСС/. Загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Псковской области, где в четверг общее число зараженных превысило отметку в 65 тыс. человек, за последний месяц снизилась более чем на 22%. На данный момент занято лишь 62% таких коек, в четверг сообщил губернатор Михаил Ведерников.

"Загрузка коечного фонда продолжает снижаться, занято 62%. <..> Вакцинация рекомендуется в том числе при беременности и грудном вскармливании. Но в этом случае сделать прививку можно только в поликлинике", - написал глава региона в своем Instagram. В конце октября губернатор сообщал о том, что загрузка коечного фонда держится на уровне 80%, койки реанимации были заняты полностью.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 65101, выздоровели 55 911 человек, 1 048 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. заведений общепита и организации досуга.