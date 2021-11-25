Дума одобрила право регионов и муниципалитетов поддерживать дружинников-пограничников

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект, который дает право властям регионов и органам местного самоуправления поддерживать дружинников, участвующих в охране государственной границы РФ. На них будут распространены льготы и компенсации, которые предусмотрены для дружинников, помогающих полиции в охране общественного порядка.

Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов. Как заявил журналистам один из авторов, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законопроект позволит распространить имеющийся положительный опыт на все приграничные регионы страны.

Парламентарий уточнил, что только в прошлом году с участием дружинников задержаны 42 нарушителя государственной границы и около 5 тыс. нарушителей режима, изъято 27 кг наркотических средств, а также оружие и боеприпасы. "На защиту государственной границы России регулярно выходят около 13 тыс. участников добровольных народных дружин и почти тысяча членов казачьих обществ", - добавил он.

"Мы предлагаем распространить на добровольных помощников по охране границы материальное стимулирование, льготы и компенсации, которые уже имеют дружинники, помогающие полиции в охране общественного порядка. Это поможет привлечь к решению важной государственной задачи новых добровольцев", - пояснил Пискарев.