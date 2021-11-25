В Подмосковье определили лауреатов премии губернатора региона в сфере науки и технологии

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. В Московской области определили 17 лауреатов премии губернатора региона в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов. Каждый победитель получит по 700 тыс. рублей, сообщила в четверг пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Конкурс на соискание премии губернатора Московской области проводится уже десятый год. В этом году на участие в конкурсном отборе было подано 88 заявок, из которых совет отобрал 17 лауреатов - каждый из них получит по 700 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Она отметила, что премия позволяет привлекать перспективные кадры, которые поддерживают развитие науки в регионе.

В пресс-службе рассказали, что премия для молодых ученых ежегодно присуждается за достижение выдающихся научных или научно-технических результатов в приоритетных для Московской области направлениях развития науки, технологий и техники. Отбор проходит в несколько ступеней, включая бальную и научную оценку заявок.

В 2020 году лауреатами премии стали 13 ученых и два авторских коллектива.