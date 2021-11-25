Глава ВОЗ: в мире нужно создать сеть по выпуску вакцин для подготовки к пандемиям

ЖЕНЕВА, 25 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что для подготовки к будущим эпидемиям и пандемиям человечеству потребуется создать в разных регионах планеты сеть предприятий, где можно было бы быстро наладить выпуск вакцин и других лекарств, когда в этом возникнет необходимость. Об этом он заявил в четверг в Женеве на брифинге для представителей государств - членов ВОЗ.

"В будущем миру потребуется в различных регионах сеть производственных площадок, на которых можно быстро развернуть производство вакцин и лекарств, чтобы отреагировать на эпидемии и пандемии, применяя новейшие технологии", - отметил гендиректор.

Он напомнил, что предстоящая в Женеве 29 ноября - 1 декабря специальная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предоставляет возможность для "выработки действительно длительного и исторического соглашения, чтобы защитить архитектуру глобального здравоохранения, подверженную воздействию COVID-19". По словам Гебрейесуса, в современном мире имеется много соглашений, чтобы противостоять различным угрозам, и теперь "настало время для [разработки] договора по пандемиям".

В этой связи глава ВОЗ не скрывал, что он "воодушевлен тем фактом, что сейчас формируется консенсус в отношении необходимости" подготовки такого "инструмента или соглашения". Отметив, что впереди еще большой путь, гендиректор вместе с тем выразил надежду, что предстоящая в Женеве спецсессия Всемирной ассамблеи здравоохранения послужит отправной точкой для подготовки документа, "создав ведущую команду для руководства быстрой разработкой начального проекта для переговоров". Такие переговоры, по его мнению, могли бы стартовать в будущем году после очередной сессии ассамблеи. Гебрейесус призвал страны ВОЗ проявить на спецсессии на будущей неделе "дух солидарности, желание достичь компромисса и приверженность тому, чтобы сделать мир более безопасным для будущих поколений".