Финляндия вновь ограничит продажу алкоголя в барах и ресторанах

ХЕЛЬСИНКИ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Финляндии значительно ограничат время продажи алкоголя в барах и ресторанах из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в четверг министр по делам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру.

"Продажа алкоголя будет ограничена и возможна до 17:00 по местному времени. Не придерживаться этого правила могут те точки общепита, где будет требоваться ковид-паспорт", - сказала она.

Новое регулирование должно вступить в силу уже в предстоящие выходные.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили более 80% населения старше 12 лет, третью дозу - порядка 3%. Однако ситуация с пандемией пока продолжает ухудшаться.