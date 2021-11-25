Организаторы премии "СМИротворец" отметили более высокий уровень работ СМИ и блогеров

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Уровень журналистских работ, представленных на конкурс "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений в СМИ, в этом году вырос, как и качество контента в блогах и интернете. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Станислав Бедкин.

"Общий уровень работ вырос, и в этом году журналисты очень интересно, я бы сказал, изящно подходили к вопросам религиозных отношений, определенных традиций. Когда на первом этапе мы смотрели блоги, интернет, там были работы, я считаю, попроще, но на сегодняшний день то, что мы видим, - мы должны честно сказать, что уровень растет, интерес растет, и те темы, которые поднимаются, тоже чрезвычайны", - сказал Бедкин.

Информационное пространство, отметил он, - одна из составляющих, которая серьезно влияет на состояние межнациональных отношений. По данным замглавы ФАДН, государственная информационная система мониторинга в текущем году выявила "свыше 1 600 информационных поводов, которые являлись потенциально конфликтными". Межнациональные отношения, признал Бедкин, во многом зависят от того, как в СМИ "соблюдается баланс общероссийской гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России".

Председатель оргкомитета конкурса "СМИротворец", президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге также заметила, что конкурс кардинально изменился с момента начала его проведения в 2008 году, поскольку "меняется медиапространство". "Если он у нас начинался действительно как конкурс для средств массовой информации, то сейчас мы вместе с Федеральным агентством по делам национальностей пришли к выводу, что медиапространство сейчас намного шире, чем только СМИ, и у нас уже и блоги, а с этого года - и подкасты", - сказала Лянге.

По ее словам, если не заходить на это поле и не вовлекать в проект "СМИротворец" в том числе и этих участников, то он "неизбежно останется где-то на периферии".

"В интернете очень сильный конфликтогенный потенциал, и когда идут в это пространство люди, осознающие свою социальную ответственность за те эффекты, которые производят их материалы в аудитории, мы, конечно, в рамках конкурса создаем, я бы сказала, территорию безопасного интернета, территорию безопасных медиакоммуникаций", - заметила со своей стороны декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова.

О конкурсе

Ранее экспертный совет конкурса "СМИротворец-2021" опубликовал финальные шорт-листы. За победу в этот раз поборются 130 СМИ и блогов в номинациях "Печать", "Интернет", "Телевидение", "ЭТНОзвук", "Детские и молодежные СМИ" и "Блоги". Специальная номинация этого года - "Территория ЭТНО", "об этнобрендировании, этнотуризме и этническом компоненте в развитии регионов", уточнили организаторы.

В конкурсе представлены две категории СМИ - федеральные/ региональные и локальные/этнические. Также в шорт-лист вошли 12 блогов, которые ведутся на интернет-платформах, в социальных сетях и видеохостингах. Всего в 2021 году в конкурсе приняли участие 1,3 тыс. СМИ и блогов. Общее количество работ, прошедших оценку экспертов, - более 14 тыс.

"СМИротворец" проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики". ТАСС выступает генеральным информационным партнером.