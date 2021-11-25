Кругосветное путешествие на яхте к 300-летию Екатеринбурга начнется в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Кругосветное путешествие на яхте в честь 300-летия Екатеринбурга начнется в 2022-м и завершится в 2023 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Музея истории Екатеринбурга.

"Судно пока "пришвартовалось" около Водонапорной башни на Плотинке и ждет отправления в кругосветное путешествие в честь 300-летия Екатеринбурга. Путешествие века начнется в 2022 году и завершится ко Дню города в 2023 году", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на формирование маршрута, окончательного состава команды, оборудования судна к дальнему путешествию уйдет не менее полугода. Сейчас на яхте появился парус и надпись "Мечта укажет путь". Также создан сайт проекта, на котором сейчас ведется онлайн-трансляция на яхту.

Празднование 300-летия запланировано на 2023 год. В декабре 2018 года сформирован оргкомитет по подготовке юбилею. Екатеринбург - уральский мегаполис с населением около 1,5 млн человек, четвертый по численности в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Его история началась в 1723 году, когда на железоделательном заводе у реки Исеть был осуществлен пробный пуск ковочных молотов и начало работу самое технологически совершенное металлургическое предприятие того времени.