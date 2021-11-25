{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин призвал принимать меры, чтобы обеспечить рост численности населения

По мнению премьера, российским властям "уже сейчас надо иметь четкий план действий"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пандемия существенно влияет на достижение демографических показателей, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным, и властям нужно уже сейчас принимать меры для исправления этой ситуации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам развития здравоохранения.

"Глава государства поставил конкретную задачу - к 2030 году необходимо обеспечить устойчивый рост численности населения. Нынешние условия крайне непростые. Распространение коронавируса, конечно, сегодня существенно влияет на достижение этих показателей и на темпы реализуемых мероприятий", - констатировал он.

И российским властям, продолжил Мишустин, "уже сейчас надо иметь четкий план действий, который позволит не только вернуть демографические показатели на допандемийные значения, но и обеспечить дальнейший рост численности граждан" и ожидаемой продолжительности жизни.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
В Симферополе выполнено более 90% от плана вакцинации
Высокие темпы вакцинации также отмечены в Армянске, Евпатории, Судаке и Феодосии
Читать полностью