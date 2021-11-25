Школьникам расскажут о правилах поведения в Сети на "Всероссийском уроке безопасности"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Новый тематический модуль для школьников в рамках проекта "Всероссийский урок безопасности" начнется 30 ноября и будет посвящен правилам поведения в Сети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний "Просвещение".

"З0 ноября начнется новый тематический модуль - по безопасности в Сети. Он посвящен празднованию Международного дня информационной безопасности. Урок безопасности по традиции пройдет в двух форматах - для школьников с 1-го по 11-й классы и для учителей. Педагоги проведут классные часы на актуальные темы, а ребята выполнят тест и узнают свой уровень знаний по тематическому блоку информационной безопасности", - говорится в сообщении.

Участники смогут найти готовые методические рекомендации, видеоуроки, тестовые задания для очной и онлайн-проверки знаний на сайте урокбезопасности.рф. В течение всего учебного года проект будет обновляться, новые уроки запланированы в соответствии с календарем образовательных событий Минпросвещения. Трансляции пройдут в группе "Просвещения" во "ВКонтакте".

30 ноября в 16:00 по московскому времени состоится мастер-класс "Кибербулинг, угрозы и мошенничество - как "ВКонтакте" бережет пользователей от нежелательного контента". Его проведет менеджер проектов команды модерации и администрирования соцсети Александра Митрохина. А 2 декабря в 16:00 по московскому времени президент АО "Крибрум", президент ГК "Ашманов и партнеры", заведующий кафедрой "Цифровая социология" Высшей школы современных социальных наук МГУ им. М. В. Ломоносова Игорь Ашманов проведет мастер-класс, посвященный цифровой гигиене.

"В настоящее время цифровой мир больше похож на джунгли, чем на благоустроенный парк. Пользователи интернета сталкиваются с проблемами поиска и оценки достоверности информации, фейками, токсичным и деструктивным контентом, травлей, фишингом. Задача мастер-класса - познакомить учащихся и педагогов с основными опасностями цифровой среды и научить их методам защиты", - приводятся в сообщении слова Ашманова.

Проект организован группой компаний "Просвещение" и проектом "Герои" при поддержке МЧС России, ЦОДД, "Крибрум" и "ВКонтакте".